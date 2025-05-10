Режим прекращения огня продержался всего несколько часов.

Уже через несколько часов после того, как Пакистан и Индия договорились о прекращении огня, в индийском городе Сринагар, что в штате Джамму и Кашмир, снова были слышны взрывы, пишет издание Sky News.

О возобновлении взрывов рассказал глава региона Омар Абдулла в своем посте на платформе Х.

"Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару", - написал он.

Видео дня

В следующем посте Абдулла опубликовал видео, на котором, как он утверждает, видна работа противовоздушной обороны Сринагара. В то же время издание отметило, что пока невозможно проверить, когда было снято обнародованное Абдуллой видео.

Между тем индийский корреспондент Невилл Лазарус сообщил, что местные журналисты подтвердили ему, что взрывы возобновились.

"И если это правда, то прекращения огня не будет. Индия нанесет удар мести", - отметил он.

Договоренность между Индией и Пакистаном о прекращении огня

Как сообщал ранее УНИАН, Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил 10 мая в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Он, в частности, поздравил обе страны "с использованием здравого смысла и большого ума".

Также государственный секретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X сообщил о том, что он вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом последние 48 часов общались с высокопоставленными чиновниками Индии и Пакистана о прекращении огня.

Кроме того, эту информацию подтверждал вице-премьер-министр Пакистана Исхак Дар, который отметил, что "Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе".

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