Президент также прокомментировал разговор с Трампом после саммита "Коалиции желающих".

Как только будет прекращение огня, будет и самый лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети Х.

Он сообщил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся после саммита "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая, был "хороший, положительный и конкретный".

"Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня требуется минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России. Это предложение в силе еще от переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали Соединенные Штаты", - напомнил Зеленский.

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Прямые переговоры Украины и России: что сообщалось

Напомним, ранее в Axios со ссылкой на источники писали, что во время 15-минутного телефонного разговора с Трампом 10 мая Зеленский заявил, что Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Отмечалось, что в ходе беседы союзники подчеркнули Трампу, что в случае отказа Путина прекратить огонь, европейские страны введут новые санкции против России.

По словам одного из источников, президент США был рад услышать, что и Украина, и Европа поддерживают его предложение о прекращении огня и переговорах.

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