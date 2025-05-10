Сейчас деятельность Meta расследуется регулятором США на предмет возможной недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2006 года Марк Цукерберг, гендиректор Facebook (ныне называется Meta), рассказал, что сделало его социальную сеть особенной. "Facebook – это реальные связи с реальными друзьями", – написал он в сообщении от имени компании, рассказывая об обновлениях в соцсети.

Два десятилетия спустя это заявление оказалась в центре антимонопольного судебного разбирательства против его компании, пишет издание The New York Times.

Федеральная торговая комиссия США, которая занимается делом против Metа, считает, что соцсетью нужно называть сервис, связывающий друзей и семью. Исходя из этого узкого определения, конкурентами Facebook являются только приложения Snapchat и MeWe, которые существенно уступают соцсети миллиардера по количеству пользователей. Это, по мнению комиссии, может свидетельствовать о доминирующем положении Meta и угрозе конкуренции.

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Цукерберг же теперь говорит в суде, что с 2006 года ситуация существенно изменилась. "Понятие "друг" в изначальной фразе сегодня имеет гораздо меньший вес", – утверждает гендиректор Meta.

Корпорация также настаивает, что сегодня она конкурирует с более широким кругом платформ – в первую очередь с TikTok и YouTube, поскольку основное соперничество происходит за внимание пользователей к коротким роликам. Главный юрист Meta Марк Хансен заявляет, что компания перешла в режим "кризисного реагирования" после запуска TikTok в США в 2018 году.

В деле рассматривается вопрос, было ли подавлением конкуренции покупка компанией Meta соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp. В NYT пишут, что исход дела может оказать значительное влияние на всю технологическую отрасль. Если суд поддержит требования властей о разделении компании, это может изменить подход крупных корпораций к слияниям и поглощениям, а также повлиять на стратегию стартапов, чьи основатели рассчитывают на продажу своим более крупным конкурентам.

Напомним, в начале 2025 года Meta объявила о важных изменениях в своей практике модерации контента, которые фактически положат конец ее давней программе проверки фактов и ослабит правила модерации контента.

Цукерберг считает, что смарт-очки станут гаджетом №1 к 2030 году. В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Meta, Google, Apple и другие IT-гиганты.

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