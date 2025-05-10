Эти игрушки уже давно обрели популярность, но их фанатов становится все больше.

Весь мир сходит с ума из-за новой популярной игрушки — коллекционной игрушки Labubu, вдохновлённой скандинавским фольклором. Эти зубастые и пушистые фигурки обычно продаются в "слепых коробках" производителя Pop Mart размером с ладонь, однако купить их — целое испытание, пишет CNN.

Labubu и другие персонажи из серии "The Monsters" — творение художника Кэсинга Лунга, родом из Гонконга и выросшего в Нидерландах. С момента их появления в 2015 году игрушки обрели верную армию поклонников. Однако популярность Labubu резко возросла за последний год, во многом благодаря поддержке знаменитостей.

Новая коллекция под названием "Big Into Energy" включает шесть виниловых мягких кулонов (и одну "секретную" фигурку), олицетворяющих такие "эмоции", как любовь, надежда и счастье — каждая в новых цветовых решениях.

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Цена на новые Labubu варьируется от 13 до 16 долларов (около 480–590 гривен) в разных странах Азии, в Европе и Америке цены стартуют уже от 27 долларов. Вскоре после выхода некоторые кулоны уже перепродаются на американской платформе StockX за 90 долларов и более.

Поклонники часто прикрепляют мягкие игрушки Labubu к одежде или сумкам — их даже видели на Неделе моды в Париже. Фигурки также приносят на фанатские встречи или перепродают на онлайн-платформах. Коллекционеры считают, что эти игрушки — не просто милые зверушки, это новая инвестиция.

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