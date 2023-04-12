По его словам, информация в документах больше не актуальна.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка секретных документов из США представляет собой смесь правдивой и ложной информации.

Как пишет Sky News, сегодня, 12 апреля, Резников выступил в испанской столице Мадрид. Там он рассказал об этой ситуации.

По словам министра, любая информация, содержащаяся в документах, больше не актуальна. По его мнению, утечки были информационной операцией, направленной на получение выгоды Россией и ее союзниками.

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Утечка секретных документов Пентагона

7 апреля издание NYT со ссылкой на источники в Пентагоне заявило об утечке якобы "засекреченных документов", которые содержат детали плана США и НАТО по оснащению украинских военных перед контрнаступлением.

Позже CNN сообщило, что Украина якобы была вынуждена изменить военные планы из-за этой ситуации.

В офисе президента Украины снимки документов назвали "фотошопом" и российской ИПСО.

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