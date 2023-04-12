Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка секретных документов из США представляет собой смесь правдивой и ложной информации.
Как пишет Sky News, сегодня, 12 апреля, Резников выступил в испанской столице Мадрид. Там он рассказал об этой ситуации.
По словам министра, любая информация, содержащаяся в документах, больше не актуальна. По его мнению, утечки были информационной операцией, направленной на получение выгоды Россией и ее союзниками.
Утечка секретных документов Пентагона
7 апреля издание NYT со ссылкой на источники в Пентагоне заявило об утечке якобы "засекреченных документов", которые содержат детали плана США и НАТО по оснащению украинских военных перед контрнаступлением.
Позже CNN сообщило, что Украина якобы была вынуждена изменить военные планы из-за этой ситуации.
В офисе президента Украины снимки документов назвали "фотошопом" и российской ИПСО.