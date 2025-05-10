В США отметили, что Рубио и Джей Ди Вэнс последние 48 часов общались с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве Вашингтона. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

"После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.

Госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети X сообщил о том, что он вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсон последние 48 часов общались с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана о прекращении огня.

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"Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана согласились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории", - написал Рубио.

Также эту информацию подтвердил вице-премьер-министр Пакистана Исхак Дар, сообщает BBC. Он подчеркнул, что "Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе".

Пакистан и Индия - важные новости

Ранее Пакистан заявил о начале военной операции против Индии утром 10 мая. Отмечается, что целями стали несколько баз, включая склад ракет на севере Индии.

Кроме того, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф говорил о том, что ВВС его страны "вдребезги разнесли" самолеты Индии. По его словам, это произошло в воздушном бою, который длился час.

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