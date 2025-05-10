Они работали по материально-техническому обеспечению. Среди отстраненных командующий Нацгвардией бригадный генерал Александр Пивненко.

Шесть должностных лиц руководящего состава направления материально-технического обеспечения Главного управления (ГУ) Национальной гвардии отстранены от должностей.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД). Отмечается, что МВД назначило служебное расследование.

"Предоставляется полное содействие следствию", - добавили в ведомстве.

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Издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило об обысках у ряда должностных лиц Национальной гвардии, которые проводят 9 и 10 мая. В частности, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в рамках дела открытого по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"); ч. 3 ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"); ч. 3 и ч. 4 ст. 368 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

По информации издания, детективы НАБУ пришли с обысками домой к:

командующего Нацгвардии бригадного генерала Александра Пивненко;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского;

заместителя директора Департамента логистики - начальника управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатинца;

начальника управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза;

начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковника Владимира Федоровского.

Обыски также проходят в служебных помещениях Центральной базы обеспечения Главного управления Нацгвардии.

Преступления в войске

В начале года подозрение получили 13 военнослужащих за незаконное начисление более 13 млн грн дополнительных выплат. Среди подозреваемых были командиры частей, руководители и служащие отдельных подразделений, бывший начальник областного ТЦК и СП.

В Нацполиции заявили, что средства начислялись военным, которые не находились в зоне ведения активных боевых действий, лицам, которые вообще не проходили службу или самовольно оставили воинскую часть.

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