Справиться с этой задачей смогут не все.

Оптические иллюзии и различные визуальные головоломки пользуются большой популярностью в сети. Они призваны запутать ваше восприятие.

Часто для создания таких задач используют простые фигуры, такие как треугольники, круги, квадраты и тому подобное. Но иногда это что-то другое – на изображении могут скрывать другие объекты. Или же нужно найти что-то особенное среди однообразного. УНИАН подготовил для вас именно такую головоломку.

Ниже вы увидите коллаж с десятками орлов. Где-то на этом изображении мы спрятали петуха, и вам нужно его отыскать.

Видео дня

Усложняет задачу еще и ограничение по времени. На ответ у вас будет всего 12 секунд, поэтому советуем не медлить.

Ну что? Вы принимаете новый вызов? Начинаем отсчет времени.

Итак, ваши 12 секунд на поиск петуха подошли к концу. Удалось ли вам его заметить за отведенное время? Если вы справились, вы действительно очень внимательный человек, способный замечать крошечные детали в общей картине.

Если же вы не отыскали петуха за 12 секунд, почему бы не вернуться и не попробовать поискать его еще раз? Теперь – без ограничения во времени.

А мы покажем правильный ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Предлагаем вам интересную головоломку, в которой нужно найти слово "небо" среди хаотично расположенных букв. Справиться надо очень быстро – на ответ будет всего 7 секунд.

Или же можете попробовать отыскать часы среди разноцветных тюльпанов. На это задание отведено 8 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: