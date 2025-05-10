Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

После встречи Коалиции желающих европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Трампом относительно мирных усилий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Telegram.

"После встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер - провели продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о мирных усилиях. Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", - подчеркнул Сибига.

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По его словам, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Что известно о визите европейских лидеров в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня утром четверо лидеров стран-союзниц Украины прибыли в Киев. Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев призвал к прекращению огня и пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями.

"Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне Путина и он должен ответить на это предложение", - заявил канцлер.

Он предупредил, что, если Кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу. По его словам, США и лично президент Дональд Трамп поддерживают такой подход, вероятно, из-за того, что "теряют терпение" в отношении Путина. В связи с этим канцлер акцентировал, что сейчас между Европой и США наблюдается "на удивление высокий уровень согласия".

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