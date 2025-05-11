Сегодня у украинцев и у православных верующих отмечается несколько крупных праздников.

О том, какой сегодня праздник в Украине, стоит знать всем матерям, ведь их будут поздравлять дети. Не менее важное торжество отмечается у православных верующих. А в народе о дате 11 мая есть немало поговорок и давних обычаев.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

По новоюлианскому стилю ПЦУ посвящает эту дату чествованию равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей кириллической азбуки, а также священника Мокия Амфипольского.

Тем, кто по-прежнему придерживается старого стиля, стоит запомнить, какой сегодня церковный праздник наступает по юлианскому календарю - это день памяти мучеников Максима и Дады, а также апостолов от 70-ти Ясона и Сосипатра.

Что за праздник сегодня в Украине

11 мая из выдающихся украинских деятелей родились военные армии УНР Святослав Захарчук и Захар Косьмич, журналист и публицист Тарас Возняк, поэт Леонид Закородонец, баскетболист Игорь Зкайцев.

Украинцы отмечают сегодня праздник одного из самых важных людей в нашей жизни -День матери 2025. Все мамы, бабушки, тещи и свекрови получают подарки и слышат поздравления.

Какой сегодня праздник в мире

Этот день является датой рождения нескольких прославленных мировых деятелей, среди которых скульптор и живописец Жан-Леон Жером, математик и программист Эдсгер Дейкстра, композитор Ирвинг Берлин, художник Сальвадор Дали, писатель и публицист Камило Села, физик Ричард Фейнман.

Также интересно узнать, что сегодня за праздники отмечаются в других странах:

в Румынии - День отца;

в Лаосе - День Конституции;

в Чили - День студента и День театра;

в Бельгии - Фестиваль котов;

в США - День Миннесоты;

в Индонезии - День военной полиции;

А Международный день матери наступает не только в Украине - его сегодня празднуют еще 85 стран и регионов.

Какой сегодня праздник в народе

У украинцев есть немало верований и поговорок об этой дате. В народе называли 11 мая праздником Мокия Мокрого, поскольку в эту дату часто шел дождь. Она считается удачной для рыбалки, но не вспашка поля, иначе будет много сорняков.

Поскольку праздник сегодня - церковный день почитания Кирилла и Мефодия, то этот день считается удачным для грамоты, обучения и изучения любых навыков.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

Наши предки на протяжении столетий наблюдали за погодой и придумали такие приметы об этом дне:

если похолодало, то ещё 2 недели будут заморозки;

пошел дождь - к хорошему урожаю зерна;

если вечером небо покраснело, то июнь будет жарким;

ночью ярко мерцают звезды - к осадкам.

Синоптики ожидают, что погода 11 мая будет дождливой и прохладной во всех украинских областях, хотя солнце чаще будет показываться из-за туч.

Народные запреты в этот день в основном касаются лени. Запомните, что сегодня нельзя лениться и бездельничать, особенно в учебе. Не рекомендуется ссориться с родственниками, играть свадьбу, начинать новые дела - они закончатся неудачей.

Кто отмечает День ангела сегодня

Люди, которые перешли на современный календарь, отмечают именины имен Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

Если же вы пользуетесь старым церковным календарем, то праздник сегодня посвящен Виталию, Кириллу, Максиму и Анне.

Вас также могут заинтересовать новости: