Еще несколько месяцев назад Трамп обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещал быстро завершить войну России против Украины и войну в Газе. Однако сейчас он осознает, что сделать это будет сложно.

Как пишет The Wall Street Journal, на прошлой неделе во время выступления перед ведущими донорами Трамп назвал прекращение войны России против Украины "растущим разочарованием, которое не дает ему спать по ночам". Он также отмечал, что российский диктатор Путин на переговорах занимал "особенно жесткую" позицию и хотел получить "все", имея в виду Украину.

Еще несколько месяцев назад Трамп обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа. Затем сроки увеличились. Сам Трамп объяснял свое обещание о 24 часах тем, что он пошутил.

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"Если бы он не обещал подобные вещи неоднократно в течение кампании, было бы крайне несправедливо критиковать его за то, что он не смог их достичь. Но он это сделал", – отметил профессор внешней политики США в Университете Пердью Кайл Хейнс.

В течение последних недель американский президент в частных разговорах жаловался своим советникам, что правитель РФ не хочет завершать войну против Украины, а обе стороны отказываются идти на компромисс. Он также расспрашивал советников, не думают ли они, что со времен первого президентского срока Трампа Путин изменился.

Также, по данным источников издания, президент США "выражал удивление некоторыми военными действиями Путина, в частности бомбардировкой районов, где находятся дети".

Примечательно, что в начале года Трамп считал, что на пути к завершению войны убеждать Киев будет труднее, чем Москву. Недавно высокопоставленные представители американской администрации признали, что Россия остается самой большой преградой. В частности, Москва не соглашается на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое уже поддержал Киев. В Кремле требуют еще больших уступок от Украины.

Не помогло ускорить завершение войны даже отстранение Кита Келлога после того, как на него пожаловалась Россия. Тогда спецпосланника заменили на Стивена Уиткоффа. Он неоднократно давил как на РФ, так и на Украину, чтобы они согласились на некоторые условия, которые им не нравятся. Теперь же Уиткофф говорит, что просто хочет посадить обе стороны за стол переговоров, чего ему пока не удалось сделать.

"Другие американские чиновники также предполагают, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит россиян и украинцев начать серьезные прямые переговоры. То, что произойдет после этого, будет зависеть от них, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах", – добавляют журналисты.

Война в Украине: усилия США по завершению войны

Соединенные Штаты Америки с начала российского вторжения поддерживали Украину как финансово, так и дипломатически. Администрация прошлого президента Байдена также поставляла Украине немалое количество военной помощи.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа военная помощь была приостановлена. США начали работать над поиском решений для завершения войны. Представители Трампа проводили переговоры как с Россией, так и с Украиной. Был введен мораторий на удары по энергетике, на что Украина сразу согласилась. Впоследствии на предложение согласилась и РФ, но в тот же день атаковала энергетическую инфраструктуру в Донецкой области.

Примечательно, что на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, Россия не может рассчитывать, что получит территорию Украины, которую "еще даже не завоевала". Он также добавил, что если РФ не будет вести переговоры добросовестно, Америка из этого процесса выйдет.

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