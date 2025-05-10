Сообщается, что на сегодняшний день в Украине было произведено около 400 запусков этой системы.

В ближайшие недели Британия отправит на передовую в Украину новейшую версию системы ПВО Raven вместе с партией дешевых муляжей, включая фальшивые ракеты с тепловыми излучателями, которые будут выглядеть как настоящие, пишет The Times.

По словам полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, ранние поставки системы Raven использовались для защиты президентского дворца Владимира Зеленского.

Отмечается, что ракеты Asraam, отправленные в Украину, были признаны непригодными для боевого применения в Великобритании из-за строгих норм по срокам хранения. И вместо того чтобы просто использовать их для испытательных пусков, британские военные предложили идею интеграции этих ракет в наземную систему ПВО, которую Украина сможет применять в боевых условиях, рассказал Тодд.

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"На сегодняшний день в Украине было произведено около 400 запусков этой системы. Эффективность против иранских дронов Shahed и крылатых ракет оценивается в 70%, что делает Raven одной из самых результативных систем ПВО на вооружении Украины. Ракеты можно запускать дистанционно - при помощи пульта", - говорится в статье.

Система ПВО Raven - что известно

По данным издания, подробности о данной системе до настоящего времени оставались в секрете.

Известно, что Raven использует устаревшие усовершенствованные ракеты "воздух-воздух" малой дальности (Asraam), а также старые комплектующие от самолетов Hawk, Jaguar и Tornado для создания наземной системы противовоздушной обороны, установленной на транспортных средствах Supacat.

Напомним, на днях Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

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