Православный праздник сегодня получил в народе название Мокий Мокрый.

11 мая в новом православном календаре почитают святых Кирилла и Мефодия, основателей старославянской азбуки. С какими просьбами обращаются к святым дня, кого почитают по старому стилю, чем примечателен день и его главные запреты - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

11 мая по новоюлианскому стилю (новому календарю) вспоминают братьев Мефодия и Кирилла, которые создали старославянскую азбуку.

Михаил и Константин - так звали братьев при рождении - походили из знатного рода и жили в IX веке в городе Солуни (Салоники). Оба стали монахами и в греческом монастыре создали славянскую азбуку. Азбуку назвали "кириллица" - по имени младшего брата Константина, который в монашестве взял имя Кирилл. Вместе с братом Мефодием они изложили на славянском языке Евангелие, Апостол и Псалтырь. По мнению ученых, славянская письменность возникла в 863 году.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю (старому календарю) - это день памяти мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

О чем молятся святым дня, чего нельзя делать сегодня

Святых Кирилла и Мефодия называют покровителями учащихся и всех, кто занимается наукой. К святым обращаются с молитвами помочь в учебе, особенно если она дается нелегко.

В народе день получил название Мокий Мокрый - его так прозвали на честь святого Мокия Амфипольского, которого также почитают сегодня. Мокрый - потому что обычно 11 мая идут дожди.

В церкви на этот праздник строгих запретов нет, но грешить повседневными грехами нельзя. Не одобряются ссоры, запрещается завидовать, желать зла, обижать животных, оставлять без помощи просящего.

По народным поверьям сегодня запрещается работать на земле (в поле или на участке), ослушаешься - и град побьет урожай. Кроме этого, не советуют начинать новые дела и делать крупные покупки.

У кого именины 11 мая

День ангела сегодня у Александров, Кириллов, Константинов, Михаилов, Ростиславов. По старому стилю - у Анн, Виталиев, Кириллов, Максимов.

Приметы погоды 11 мая

По погоде на Мокия можно узнать, каким будет летний сезон:

солнце на восходе багряное - к пожарам летом;

туман выпал - лето будет с ненастьями;

дождь в этот день - все лето таким будет.

Говорят, что дождь на Мокия - это еще 40 дождей летом. Но если 11 мая случайно попасть под дождь, то здоровье станет крепче.

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