Британские эксперты работают на местах для того, чтобы "поддержать восстановление авиасообщения с Украиной" после прекращения огня.

Великобритания работает над укреплением экономики Украины – в том числе с целью возобновления полетов.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции в Киеве. По его словам, британские эксперты работают на местах для того, чтобы "поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня".

"Это займет определенное время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разлученные войной", – добавил он.

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Восстановление авиасообщения в Украине

Ryanair уже разработала пятилетний план по восстановлению полетов в Украине. Однако в аэропортах, к которым компания обратилась с предложением, его проигнорировали. Отмечается, что план был подан в аэропорты "Борисполь" и "Львов".

В марте гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская говорила, что по оптимистическому сценарию, его откроют уже в ближайшие месяцы. По ее словам, оттуда готовы летать ряд авиакомпаний, в частности Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa.

"Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", – рассказывала она.

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