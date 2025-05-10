Речь идет о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения такой цели.

По итогам встречи Коалиции желающих европейские лидеры призвали российского диктатора Владимира Путина к полному 30-дневному прекращению огня без дополнительных условий. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции по итогам встречи с Коалицией желающих.

"Мы здесь стоим, чтобы выступить за справедливый длительный мир, которого заслуживает Украина", - сказал он.

Стармер подчеркнул, что уже почти два месяца прошло с тех пор, как Украина согласились на идею 30-дневного прекращения огня.

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"За это время Россия запустила одну из самых разрушительных атак против гражданских, разрушая жизни, дома, семьи. Именно это предлагает Россия, вместо мира, вместе с попыткой запудрить мозги, вместе с задержками, не реагируя на предложение прекращения огня. Именно поэтому мы здесь вместе с Соединенными штатами обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире, - именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня, без дополнительных условий, без задержек. Путин хочет условий, он, вместо прекращения огня, парад военный организовал, он еще раз бросает вызов, он отказывается, несмотря на наши многочисленные призывы, несмотря на призывы от Украины", - подчеркнул британский премьер.

Он заявил, что если Путин откажется прекратить огонь, то Великобритания и США усилят военную помощь Украине.

"Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - сказал Стармер.

Визит "коалиции желающих" в Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром четверо лидеров стран-союзниц Украины прибыли в Киев. Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину. После встречи Коалиции желающих европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Трампом относительно мирных усилий.

Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Оно должно продолжаться не менее 30 дней.

"Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает - без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше", - отметил глава государства.

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