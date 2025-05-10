Турецкий дипломат присутствовал в онлайн-формате на встрече "Коалиции желающих" в Киеве.

Турция готова принимать активное участие в мониторинге соблюдения возможного прекращения огня между Украиной и Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, пишет Anadolu.

Отмечается, что дипломат присутствовал в онлайн-формате на встрече "Коалиции желающих" в Киеве, которая состоялась сегодня, 10 мая. Он подчеркнул приверженность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины.

Также Фидан заявил, что Турция поддерживает идею прекращению огня между Украиной и Россией. Он отметил, что Анкара хочет, чтобы стороны пришли к мирному урегулированию войны.

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"Фидан выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен в конфликте, который длится уже четвертый год", - говорится в заявлении МИД Турции.

Трамп попросил Эрдогана стать посредником в переговорах между Украиной и РФ - что известно

Ранее турецкая газета Hürriyet писала, что президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Эрдогана выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. По данным журналистов, летом Эрдоган может прибыть в США.

Журналисты отметили ,что Трамп пообещал посетить Турцию во время разговора с лидером Анкары. По предварительным данным, поездка запланирована на июнь.

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