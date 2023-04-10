В свободном доступе были данные к определенным проблемам Киева во время подготовки контрнаступления.

Украина изменила свои планы по военным операциям из-за недавней "утечки" секретных документов Пентагона. Как сообщает CNN, такую информацию изданию предоставил источник близкий к президенту Владимиру Зеленскому.

В материале говорится о разоблачении США в их шпионаже за союзниками. Документы, которые были раскрыты в результате "утечки", показывают масштабы прослушивания не только врагов, но и ключевых партнеров, в том числе и Украину, Израиль и Южную Корею.

Этот шпионаж вызвал беспокойство у американских чиновников, опасающихся ухудшения отношений с союзниками. Кроме этого теперь под угрозой чувствительные источники для получения информации.

Видео дня

В строго секретных документах раскрывают ключевые недостатки украинского вооружения, ПВО, размеров и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские силы готовятся начать контрнаступление против россиян. Это произошло в тот момент, когда Вашингтон и Киев начали разрабатывать более взаимно доверительные отношения над обменом разведданными.

Другие документы показывают масштаб проникновения США в российское Министерство обороны и ЧВК "Вагнера". Получение информации происходило в основном через перехваченные коммуникации и человеческие источники, которые теперь могут быть отрезаны или подвергнуты опасности.

В США уже начали расследование этого инцидента. Заместитель пресс-секретаря Минобороны Штатов Сабрина Сингх в воскресенье заявила, что Пентагон поддержал "межведомственные усилия" по оценке воздействия "утечки".

"Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые циркулируют в социальных сетях и которые, по-видимому, содержат конфиденциальные и строго секретные материалы. Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографируемых документов на национальную безопасность США и наших союзников и партнеров", - сказала Сингх.

"Утечка" секретных документов Пентагона: что известно

Как сообщал УНИАН 7 апреля, в Сети появилась секретная информация Пентагона по планированию украинского контрнаступления. В них содержалась в том числе информация о потребностях Вооруженных Сил Украины по состоянию на конец марта.

В ГУР заявили, что паниковать не стоит. Большая часть "слитой" информации была взята из открытых источников и содержит полезную для России дезинформацию.

В американском Институте изучения войны заявили что "утечка" данных о контрнаступлении ВСУ показала, насколько сильно россияне его боятся.

Вас также могут заинтересовать новости: