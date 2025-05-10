Эксперты определили 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом

Лидер этого рейтинга предлагает практичный интерьер и приятную управляемость.

Многие автопроизводители в наше время выпускают кроссоверы. Тем не менее далеко не все эти модели стоит рассматривать к покупке.

В MarketWatch назвали 10 лучших недорогих компактных кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, эти модели подойдут многим водителям.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом:

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Honda CR-V (2018 год) Toyota RAV4 (2018 год) Mazda CX-5 (2020 год) Subaru Forester (2019 год) Chevrolet Equinox (2021 год) GMC Terrain (2020 год) Hyundai Tucson (2021 год) Nissan Rogue (2020 год) Volkswagen Tiguan (2019 год) Ford Escape (2021 год)

Кроссовер Honda CR-V стал лидером этого рейтинга. Эксперты отметили, что эта модель превосходит своих конкурентов.

В издании поделились, что Honda CR-V предлагает практичный интерьер и приятную управляемость. Также модель получила широкий набор стандартных систем безопасности.

Эксперты посоветовали обратить внимание на средние комплектации Honda CR-V. Они подчеркнули, что эту модель можно приобрести с системой полного привода и всем необходимым оборудованием.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших больших кроссоверов и внедорожников. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает высокий уровень комфорта и способен справиться с бездорожьем.

Кроме того, были названы 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. Также были определены 5 самых ненадежных гибридных автомобилей с пробегом от японских производителей.

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