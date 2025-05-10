Эксперты определили 10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом

Многие автопроизводители в наше время выпускают кроссоверы. Тем не менее далеко не все эти модели стоит рассматривать к покупке.
В MarketWatch назвали 10 лучших недорогих компактных кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, эти модели подойдут многим водителям.
ТОП-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом:
- Honda CR-V (2018 год)
- Toyota RAV4 (2018 год)
- Mazda CX-5 (2020 год)
- Subaru Forester (2019 год)
- Chevrolet Equinox (2021 год)
- GMC Terrain (2020 год)
- Hyundai Tucson (2021 год)
- Nissan Rogue (2020 год)
- Volkswagen Tiguan (2019 год)
- Ford Escape (2021 год)
Кроссовер Honda CR-V стал лидером этого рейтинга. Эксперты отметили, что эта модель превосходит своих конкурентов.
В издании поделились, что Honda CR-V предлагает практичный интерьер и приятную управляемость. Также модель получила широкий набор стандартных систем безопасности.
Эксперты посоветовали обратить внимание на средние комплектации Honda CR-V. Они подчеркнули, что эту модель можно приобрести с системой полного привода и всем необходимым оборудованием.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали 10 лучших больших кроссоверов и внедорожников. По их словам, лидер этого рейтинга предлагает высокий уровень комфорта и способен справиться с бездорожьем.
Кроме того, были названы 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. Также были определены 5 самых ненадежных гибридных автомобилей с пробегом от японских производителей.