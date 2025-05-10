Сообщается, что все остались довольны после его использования непосредственно в бою.

Акции китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Company начали стремительно расти. Почти через три десятилетия после первого полета их первый истребитель, J-10 "Мощный дракон", наконец-то прошел боевое крещение и остался невредим.

К 4 утра 7 мая китайские дипломаты в Исламабаде (столица Пакистана) уже находились в Министерстве иностранных дел, изучая результаты первого столкновения между современными китайскими боевыми самолетами, оснащенными ракетами и радарами, не прошедшими боевых испытаний, и передовой западной техникой, развернутой Индией, пишет Financial Times.

По мере накопления, хотя и неокончательных, доказательств того, что пакистанский пилот на последней модификации J-10 мог сбить французский истребитель Rafale, акции Chengdu взлетели более чем на 40% всего за два дня.

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"Нет лучшей рекламы, чем реальная боевая ситуация. Это стало приятным сюрпризом для Китая... результат весьма впечатляющий", — сказала специалист по китайским военным вопросам из Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сунь.

Хотя Индия и Пакистан могут быть вовлечены в самые серьезные столкновения за последние десятилетия, этот конфликт также служит испытательным полигоном для оборудования, важного для другого соперничества — между Китаем и возглавляемым США западным альянсом.

Около 81% военного оборудования Пакистана поступает из Китая, включая более половины из 400 боевых и штурмовых самолетов, согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира и Международного института стратегических исследований. Это отражает "всепогодную дружбу", которую Китай развивает с Пакистаном с 1960-х годов, стремясь сдержать Индию.

Поставляемое Пакистану вооружение развивалось параллельно с собственной оборонной промышленностью Китая, отметил эксперт по отношениям Пакистана и Китая из Германского фонда Маршалла Эндрю Смолл.

"Помимо сотрудничества в области ядерного оружия и баллистических ракет, многое из того, что Китай поставлял, раньше было низкотехнологичным — танки, артиллерия, стрелковое оружие", — отметил он. Теперь же Пакистан "становится витриной некоторых новых возможностей Китая".

Что касается использования китайского истребителя, преподаватель южноазиатских исследований в Йельском университете Сушант Сингх заявил, что это первый случай, когда китайское военное оборудование было испытано против первоклассного западного оборудования.

"Когда и как бы это ни закончилось, итог покажет, что произойдет на Тайване, и в каком направлении должны двигаться западные оборонные компании, чтобы противостоять недорогим и высокотехнологичным возможностям, которые продемонстрировал Китай", - добавил эксперт.

Даже короткие столкновения, подобные тем, которые Индия и Пакистан регулярно ведут, служат уникальной цели. Противники испытывают друг друга и демонстрируют свои возможности, стремясь укрепить существующие "красные линии" и установить новые. Они генерируют огромное количество оперативных данных, которые формируют следующее столкновение — или выигрывают следующую войну.

Союзники обмениваются этими данными, а производители оружия анализируют их, корректируя свои собственные системы вооружения. Военные атташе из западных соперников Китая "с нетерпением" ждали, когда Индия поделится радиолокационными и электронными сигнатурами J-10C в боевом режиме, чтобы их собственные системы ПВО могли быть нацелены на него.

Аналогично для Китая это столкновение стало испытанием не только для самолета, но и для сложной радиолокационной системы — активной фазированной антенной решетки (AESA), установленной в носовой части самолета. Бой проверил ее способность не только обнаруживать угрозы, но и помогать в наведении ракет.

Замначальника воздушных операций Пакистана Аурангзеб Ахмед заявил, что среди использованных на этой неделе ракет были варианты PL-15. Более того, индийские СМИ сообщили, что была обнаружена неповрежденная PL-15, что дает возможность изучить ее секреты.

"Если это подтвердится, мы стали свидетелями демонстрации китайской AESA на ракете дальнего действия, использованной в бою", — сказал один из экспертов.

Другие новости о конфликте между Индией и Пакистаном

Ранее УНИАН сообщал, что сначала Пакистан заявил о масштабном военном наступлении на Индию. "Склад ракет BrahMos был уничтожен в районе Беас", - сообщили пакистанские военные, добавив, что также были атакованы аэродром Патханкот в западном индийском штате Пенджаб и авиабаза Удхампур в Кашмире.

Однако вскоре после этого Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. "Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!", - написал президент США.

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