Экономические аналитики не ожидают большого прорыва в этих переговорах из-за высокого уровня недоверия сторон друг к другу.

В Женеве в субботу, 10 мая, начались переговоры между вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом. Как пишет Reuters, они являются первым предварительным шагом к прекращению торговой войны между этими странами.

Отмечается, что Бессент и Хе встретились в Женеве на фоне напряженности, вызванной ростом пошлин на импорт товаров далеко за пределы 100% между этими двумя крупнейшими экономиками.

Место проведения переговоров не было обнародовано, однако, сообщает агентство, свидетели видели, как обе делегации возвращались в резиденцию швейцарского посла в ООН в зеленом пригороде Колоньи после обеденного перерыва. Их встреча длилась около двух часов. От комментариев участники переговоров отказались.

Видео дня

Между тем экономические аналитики не ожидают большого прорыва в этих переговорах из-за высокого уровня недоверия сторон друг к другу. Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелин, который встретился с обеими сторонами в Женеве, заявил, что сам факт проведения переговоров уже является успехом.

"Если удастся разработать дорожную карту, и они решат продолжить переговоры, это снизит напряженность", - сказал он, добавив, что переговоры могут продлиться до воскресенья или даже понедельника.

Также председатель Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала приветствовала переговоры "как позитивный и конструктивный шаг к деэскалации", призвав к устойчивому диалогу между двумя ведущими экономиками.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что 80% пошлина на китайские товары "кажется правильной", впервые предложив альтернативу 145% пошлинам, которые он ввел на китайский импорт.

Торговая война между США и Китаем: важные новости

Ранее УНИАН писал, что в начале мая Китай заявил о готовности к переговорам с США по пошлинам. Как писал Bloomberg, это стало первым шагом страны после того, как президент США Трамп повысил пошлины для Китая. В частности, в Министерстве торговли Китая отметили, что американские чиновники не раз заявляли о готовности говорить с Пекином о пошлинах и призвали чиновников в Вашингтоне проявить "искренность" в отношении Китая. В издании тогда отметили, что заявление Китая свидетельствует о том, что ситуация между двумя крупнейшими экономиками мира может улучшиться.

А накануне Трамп предложил снизить пошлины для Китая до 80% перед торговыми переговорами в Швейцарии. По информации Associated Press, китайский экспорт в США упал на 21% в апреле, однако общий объем экспорта вырос, ведь страна нашла других покупателей для своих товаров.

Вас также могут заинтересовать новости: