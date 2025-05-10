Актриса порадовала архивным видео поклонников.

Известная украинская актриса Ольга Сумская показала архивные кадры со своим мужем Виталием Борисюком.

Сегодня, 10 мая, звездная пара празднует годовщину брака. Они вместе уже 29 лет. По случаю праздника актриса опубликовала в своем Instagram видео со дня свадьбы в 1996 году.

К слову, Ольга выбрала для свадебной церемонии короткое белое платье, а жених был тогда в светлом костюме.

"Это мы 29 лет назад. Наш май", - подписала ролик Сумская.

Позже актриса также показала, как они вместе с любимым праздновали серебряную годовщину в 2021 году. Тогда супруги решили повторить церемонию и возобновить свои обещания в кругу родных и общей дочери Анны.

Реакция сети

Подписчики и коллеги поздравили звездную пару с праздником в комментариях:

"Это так невероятно и восхитительно! Вы такие красивые! Обожаю"

"Самые искренние поздравления вашей невероятной семье"

"Вы - самая очаровательная пара медийного пространства! Дай Бог еще 100 лет счастливой супружеской жизни и любви в каждый день, в каждое утро или вечер"

"Вы такие прекрасные".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала свою младшую дочь и поздравила ее с 23-летием.

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