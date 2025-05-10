Овнов сравнили с бенгальскими кошками, а Водолеев - со сфинксами.

Астрологи назвали породы кошек, которые отражает индивидуальность каждого знака Зодиака, пишет stylecaster.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен - бенгальская кошка

Активные, бесстрашные и энергичные, вы как бенгал - всегда в движении и на чеку. Эта порода напоминает дикого зверя, но внутри - ласковый и игривый характер. Как и вы: вспыльчивы, но добры.

Телец - персидская кошка

Персы обожают комфорт, тишину и красоту - как и вы, под управлением Венеры. Они грациозны, терпеливы и знают толк в удовольствиях. Лежать в уюте и получать ласку - идеальный день для вас обоих.

Близнецы - абиссинец

Любопытный, живой и очень умный - абиссинец, как и вы, обожает исследовать всё вокруг. Ему всегда нужны стимулы и контакт с миром. Общение и игры - его стихия, как и ваша.

Рак - шотландская вислоухая

Мягкий взгляд, круглая мордочка и трогательная привязанность - как сердце Рака. Эти кошки обожают уют, домашнюю атмосферу и тепло рядом. Они тихо ждут ласки, но тонко чувствуют настроение.

Лев - рэгдолл

Роскошные и величественные, рэгдоллы - настоящие звёзды среди кошек. Они обожают быть в центре внимания и щедры на любовь. Как и вы, они яркие, обаятельные и умеют притягивать взгляды.

Дева - мейн-кун

Надёжные, разумные и доброжелательные. Мейн-куны - спокойные гиганты, которые идеально сочетают мягкий характер с практичным подходом. Они, как и вы, любят порядок и заботятся о близких.

Весы - сибирская кошка

Сбалансированные, ласковые и независимые. Сибиряк - кошка с душой: любит общение, но ценит личное пространство. Их красота и доброта гармонируют, как и в Весах - знаке любви и равновесия.

Скорпион - сиамская кошка

Проницательные, страстные и немного загадочные. Сиамцы - кошки с сильной личностью и острым умом. Они лояльны, но могут обидеться, если их предать. И да - ревнуют, как и вы.

Стрелец - корниш-рекс

Подвижные, веселые и непредсказуемые. Корниш-рекс — кошка с бесконечной энергией и яркой индивидуальностью. Любит прыгать, бегать и быть в центре событий — вам точно не соскучиться.

Козерог - американская короткошерстная

Практичные и уравновешенные. Эти кошки не требуют лишнего внимания, но всегда рядом, когда нужно. Они надёжны и самостоятельны - словно родились с чувством долга.

Водолей - сфинкс

Не такие, как все - и гордятся этим. Сфинксы обожают общение и внимание, несмотря на свою необычную внешность. Они тянутся к людям и удивляют каждого, кто рядом. Уникальность - ваше общее кредо.

Рыбы - британская голубая короткошерстная

Мечтательные, спокойные и нежные. Эти кошки - пушистые облака уюта. Они могут спать часами, при этом оставаться верными и чуткими. Идеальны отражают характер Рыб, которые живут чувствами и фантазиями.

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