Четверо лидеров стран-союзниц Украины прибыли в Киев в субботу, 10 мая. Это первый совместный визит лидеров четырех стран в Украину.

Президент Франции Эмануэль Макрон, в частности, отметил, что в случае блокирования Москвой мирных инициатив, европейцы вместе с Соединенными Штатами усилят давление на Россию. Такие тезисы поддержал и новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который посетил Украину впервые.

На что в целом надо обратить внимание относительно этого визита?

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Во-первых, это очень правильный и нужный сигнал - в момент, когда в Москве парад и сбор всех диктаторов, лидеры сильной коалиции демократии собрались в столице демократического мира и выразили общую позицию поддержки.

Пока мы не говорим о какой-то конкретике (это вопрос для переговорных команд и саммитов), мы говорим о политической рамке формата, который для нас готовят как промежуточный вариант на период прекращения огня.

Во-вторых, состоялся совместный звонок президенту США Дональду Трампу. Еще месяц назад Европа мешала ему в переговорах, но вот уже несколько недель каждый раз, когда он пишет об Украине, он пишет о "общей позиции с Европой", "наших совместных шагах с Европой", и вообще видит в Украине ответ именно на вопрос европейской безопасности, а не просто переговорный элемент с россиянами.

Европейцы этому удачно подыгрывают, лья воду на мельницу Трамповского самолюбия, а потому с щепоткой помпезности (звонок всех вместе из Киева) это может работать очень и очень хорошо.

В-третьих, никто не отменял старый добрый лагерь. Если мы уже так четко проводим линию "мы-воны", как во времена Холодной войны, то она должна быть четко видна для нерешительных - условных орбанов, фицо, вучичей, и конечно же Китая. Не забывайте, что за день до парада Китай и ЕС решили снять значительную часть взаимных тарифных ограничений и начали переговоры об обмене технологиями и осторожно начали распространять слухи о "зоне свободной торговли" в будущем. Поэтому показуха показухой, но надо знать, где лежат твои деньги и интересы.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"