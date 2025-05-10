По словам Медведева, Украина якобы использует временное прекращение огня как "передышку".

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на предложение Украины и союзных стран о 30-дневном прекращении огня. Также на своей странице в соцсети X он возмутился угрозами новыми санкциями против Москвы.

"Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсудить мир в Киеве. Вместо этого они сыплют угрозами в адрес России. Либо перемирие для передышки бандеровских орд, либо новые санкции. Вы думаете, это умно, да? Засуньте эти мирные планы себе в задницу!", - написал Медведев.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с "Коалицией желающих" сообщил, что Киев с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня уже с понедельника, 12 мая. По его словам, мониторинг прекращения огня можно обеспечить в координации с Вашингтоном.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что хотя главную роль в мониторинге должны сыграть США, участие в этом будут принимать все партнеры Украины.

Зеленский и лидеры Европы провели разговор с Трампом - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами европейских стран провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Андрей Сибига поделился, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней.

По словам Сибиги, если РФ согласится на прекращение огня и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное перемирие и меры по развитию доверия могут проложить путь к реальным мирным переговорам.

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