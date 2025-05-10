Оказыватся, добывать информацию о вас может помогать даже пыль на объективе вашей камеры.

Писатель и журналист Макс Миллер перечислил "сумасшедшие" способы, с помощью которых мобильные телефоны отслеживают каждый наш шаг, и это выходит далеко за рамки простого мониторинга сообщений и истории поиска, пишет yourtango.com.

"Люди как переоценивают, так и недооценивают объем данных, которые собирают о них их телефоны и другие технические устройства", - заявил он.

По словам Миллера, наши телефоны на самом деле не "слушают" нас через микрофоны, потому что им это не нужно, ведь они и без того собирают данные о нас больше, чем мы вообще могли себе представить.

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Вот о каких способах "слежки" он рассказал:

Движения мыши и пальцев. Устройства отслеживают движения наших пальцев или мыши, чтобы собрать информацию о том, что нас интересует, а что нет. Веб-сайты также отслеживают эту информацию и, в свою очередь, продают ее рекламодателям.

Беспроводные сети, которые вы используете, и с кем вы ими делитесь. Устройства не только отслеживают используемые сети Wi-Fi, но и каталогизируют, кто еще ими пользуется, и используют эту информацию для триангуляции контактов и общих интересов.

Языковой стиль, который вы используете в постах, сообщениях и комментариях. Устройства могут вывести все, от вашего возраста до видов контента, который вам нравится, поскольку определенные ниши имеют свой собственный сленг.

То, как вы печатаете. Каждый аспект нашего набора текста отслеживается и используется для того, чтобы сделать выводы о нас, Например, насколько мы импульсивны или даже в каком настроении мы находимся, поскольку злые люди, как правило, печатают быстро и делают ошибки. Или когда вы грустите и печатаете огромные абзацы, которые затем удаляете, потому что чувствуете себя слишком уязвимым. Это тоже точка данных, и все это используется, чтобы продать вам вещи.

Ваши привычки сна. В большинстве современных телефонов есть какое-то приложение для отслеживания сна, встроенное в качестве функции здоровья и благополучия, но отслеживание выходит далеко за рамки этого.

Как вы используете приложения. Разные способы, которыми мы все используем и перемещаемся по приложениям, также являются точками данных. Этот вид данных также используется для определения того, являетесь ли вы "цифровым аборигеном", относитесь ли вы к типу личности А или Б, и других черт вашей личности, которые определяют, что вам можно успешно продать.

Пыль на объективе вашей камеры. Да, это звучит безумно, но Facebook на самом деле подал патент на этот метод в 2015 году. По сути, он заключается в поиске микроскопических царапин или пылинок с объектива камеры на фотографиях людей. Фотографии с одинаковыми царапинами или следами пыли были, очевидно, сделаны одной и той же камерой в одно и то же время, что указывает на то, что люди на фотографиях посетили одно и то же мероприятие или могут знать друг друга.

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