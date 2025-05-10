Для дальних поездок он вам совсем не подойдет, но у него есть свои плюсы.

Запас хода среднего электромобиля (EV) с течением времени растёт, поскольку производители и поставщики аккумуляторов улучшают технологии. Но, как и в любом сравнении, всегда найдётся электромобиль с наименьшим запасом хода.

Причин для этого может быть несколько. Некоторые модели создаются как базовые версии по доступной цене — а значит, в них не устанавливают большие, мощные, но дорогие аккумуляторы. У других машин просто слишком компактные габариты, чтобы в них можно было разместить батарею, обеспечивающую приличный пробег, пишет SlashGear.

Бывает и так, что сама концепция автомобиля предполагает его использование исключительно в городе. Такие "городские машины" не предназначены для дальних поездок, а потому ограниченный пробег в них считается приемлемым. Часто все эти причины пересекаются — особенно в нижнем ценовом сегменте рынка электромобилей.

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На 2025 год титул электромобиля с самым малым запасом хода получает Fiat 500e.

Fiat 500e 2025 года — запас хода 240 км

Fiat 500e 2025 года полностью соответствует понятию "городской автомобиль". Он очень компактный, отлично подходит для передвижения по городу и легко помещается на тесных парковках.

К сожалению, его небольшие размеры означают, что в него установлена батарея ёмкостью 37 кВт·ч, обеспечивающая по оценке EPA запас хода всего 240 км. Если вам достаточно такого пробега и подходит компоновка салона "2+2", Fiat 500e с длиной кузова всего 363 см вполне справляется со своей локальной задачей. Миниатюрный багажник предлагает всего около 227 литров полезного объёма.

Кроме того, Fiat 500e 2025 года весьма стильный. Стартовая модель — специальная версия Armani Edition, созданная в сотрудничестве с модным брендом Armani. В ней присутствуют логотипы Armani на эко-кожаных сиденьях, специальные 17-дюймовые диски с логотипом, два уникальных цвета кузова (тёмно-зелёный и керамический серо-бежевый), а также аудиосистема JBL с семью динамиками и настройками виртуального звука, подобранными Андреа Бочелли.

По данным тестов Car and Driver, динамика Fiat 500e 2025 года такова: разгон от 0 до 96 км/ч за 7,8 секунды, четверть мили — за 16,1 секунды со скоростью на выходе 137 км/ч. Удержание на круге диаметром 91,4 метра — 0,83 g. Базовая версия Fiat 500e 2025 года подешевела на 2000 долларов и теперь стоит $30 500 (MSRP), а версия 500e Armani Edition оценивается в $37 495 (MSRP).

Стоит также отметить, что ещё один автомобиль делит с Fiat 500e статус электромобиля с наименьшим запасом хода — это Nissan Leaf S, один из самых дешёвых электрокаров на рынке, также с запасом хода 240 км.

Другие интересные новости об автомобилях

Ранее УНИАН сообщал, что были названы 5 лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. Последнее место занимает Toyota Camry Hybrid (с 2018 года - наше время).

Кроме того, существует список из 10 моделей BMW, которые не стоит покупать. Хотя новые автомобили BMW считаются достаточно надежными, чем старше модель и сама машина, тем меньше доверия к ее техническому состоянию.

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