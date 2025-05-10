Сделка может стать шаблоном для возрождения энергетического бизнеса Москвы и американских инвесторов.

Американская Elliott Investment Management, которая является одной из самых влиятельных инвестиционных компаний мира, ведет переговоры о покупке доли в пакете инфраструктурных активов, включая трубопровод, по которому российский природный газ поставляется в Европу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией

Отмечается, что эта сделка может стать шаблоном для возрождения энергетического бизнеса Москвы и американских инвесторов. По словам источников, американский хедж-фонд, возглавляемый миллиардером Полом Сингером, хочет купить долю в болгарском продолжении газопровода "Турецкий поток", а также получить доступ к сети дата-центров, кабельным каналам и другим инфраструктурным активам.

По данным источников, Elliott Investment Management уже подписала соглашение о неразглашении информации с болгарским государственным оператором Bulgartransgaz. Они поделились с журналистами, что переговоры пока находятся на начальной стадии.

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"Эта сделка может стать моделью для аналогичных соглашений в Украине и в Германии. Это может способствовать сохранению зависимости Европы от российского газа", - сказал эксперт по энергетике из Софийского центра по изучению демократии Мартин Владимиров.

США хотят вернуть российский газ в Европу - что известно

Ранее в Reuters со ссылкой на источники сообщали, что США и Россия обсуждают возможность помощи Вашингтона в восстановлении продаж российского газа в страны Европейского Союза. Обсуждается вариант экспорта российского газа через украинскую ГТС с участием американского посредника.

Механизм поставок российского газа в ЕС может выглядеть так: американские фирмы становятся посредниками, покупая газ у "Газпрома" и поставляя его в Европу, в том числе в Германию.

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