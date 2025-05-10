Украинские военные не почувствовали перемирие, которое объявлял Путин.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о трехдневной паузе в боевых действиях против Украины, но судя по рассказам украинских военных, РФ перемирие не соблюдает. Об этом пишет Reuters.

Как отметил один из раненых солдат, "никакого перемирия не было".

"Обстрелы продолжаются так же, как и раньше, беспилотники летают так же, как и раньше, так же сбрасывают взрывчатку. Ничего не изменилось. Смотрите, мы сегодня ехали, всю дорогу были минометы. Передовые отряды шли вперед, пытались атаковать", - отметил боец.

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Также журналисты Reuters посетили полевой госпиталь в Запорожской области.

"Медики осмотрели солдат, когда они приходили, и заменили повязки, которые были поспешно наложены на их раны в полевых условиях. Солдаты с более тяжелыми случаями были уложены на каталки, пока медики перевязывали их, проверяли жизненные показатели и смывали засохшую кровь и грязь с их кожи", - рассказали корреспонденты.

Один из медиков госпиталя рассказал, что это был обычный день, несмотря на объявленное Россией перемирие.

"Как всегда, мы уже привыкли. Они (россияне - УНИАН) никогда не изменятся. Как раз наоборот, мы знаем, что если они объявят какое-то перемирие, то все будет с точностью до наоборот. В этом нет никаких сомнений. Они продолжают стрелять", - подчеркнул врач.

Перемирие РФ - что известно

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин объявил новое перемирие по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. Тогда сообщалось, что оно должно длиться с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая. Речь шла о том, что на этот период останавливаются все боевые действия.

В то же время в ВСУ рассказали, что не почувствовали российского перемирия. По словам военных, боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта с разной интенсивностью.

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