По словам Пескова, это связано с западными поставками оружия.

Россия будет требовать прекращения поставок американского и европейского оружия в Украину во время любого потенциального перемирия. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью ABC News, передает The Guardian.

"В противном случае это будет преимуществом для Украины. Украина продолжит тотальную мобилизацию, приведя новые войска на фронт. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдохнуть уже существующим. Так почему мы должны предоставлять Украине такое преимущество?", - отметил он.

Журналисты напомнили, что в пятницу президент США Дональд Трамп призвал РФ и Украину "закончить эту глупую войну", настаивая на 30-дневном прекращении огня, на которое, как он отметил, Украина готова согласиться.

Видео дня

В то же время Песков повторил обеспокоенность, о которой говорил российский диктатор Владимир Путин еще 13 марта и рассказал Трампу об этом в телефонном разговоре 18 марта.

"Прекращение огня было поддержано президентом Путиным, но он задал несколько вопросов. Он сказал, что сейчас мы имеем определенную динамику на фронте, российские войска наступают, и наступают достаточно уверенно. Поэтому если мы говорим о прекращении огня, что мы будем делать с партиями оружия, которые ежедневно поступают из Соединенных Штатов и из европейских стран?", - сказал представитель Кремля.

Как отметили в Reuters, ранее Трамп оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского и показал нетерпение в отношении России, поэтому президент США высказал мнение, не играет ли с ним Путин.

В то же время Песков опроверг это и подчеркнул, что именно Украина отказывается от прямых переговоров.

"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, достичь урегулирования мирным и дипломатическим путем. Но не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы должны продолжать военную операцию", - подчеркнул спикер Кремля.

По его словам, Россия надеется, что посредничество Трампа поможет придать "чуть больше гибкости, чуть больше политической воли и мудрости киевскому режиму".

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Bloomberg сообщал, что Белый дом рассматривает Путина как серьезное препятствие для достижения мира в Украине. В частности, в Белом доме подготовили ряд вариантов усиления экономического давления на РФ, но окончательных решений пока не принято.

В то же время издание Reuters писало, что США и Европа подготовили для Путина жесткий ультиматум о перемирии. Отмечается, что если Россия откажется, то против нее будут применены новые санкции США и ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: