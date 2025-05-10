По словам президента, даже если согласиться на подобную идею, то Херсон, Харьков и Сумы сможет обстреливать российская артиллерия.

Официально Украине никто не предлагал идею о создании буферной зоны в 15 километров. Но эта идея не очень живая, потому что все зависит от формата мониторинга. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с "Коалицией желающих".

"Официально никто Украине ничего подобного не предлагал... Я считаю, на сегодня эта идея, она не очень живая, потому что это зависит от формата мониторинга. Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 километров. А почему по 15? И с какой линии мы будем считать? С границы? С какой контактной линии? Что такое, например, фронт?" - отметил он.

Зеленский вспомнил, что на Украину летели ракеты и с территории Беларуси, а значит получается, что на 15 км вглубь белорусской границы, по соответствующей логике, тоже надо создавать такую зону.

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"Например, война началась, - с территории Беларуси летели ракеты. Значит, вглубь Беларуси также 15 километров? А почему 15, если артиллерия дальнобойная 40 километров? Так почему не глубже? А потом - сейчас другая война, это не так, как было в Минске. Сегодня дроны и FPV и так далее, летят 50-100 километров. Это аналог артиллерии. Так что будем делать? Разводить по 100 километров?" - пояснил глава государства.

По его словам, даже если согласиться на буферную зону в 15 километров и отойти на такое расстояние, то это будет означать, что, например, в Херсоне не будет наших войск.

"Это сразу в Херсоне не будет наших войск. Не будет наших войск в Херсоне, у нас не будет Херсона. Потому что мы знаем опыт после 2014 года. В момент, когда есть сисфайр (временное прекращение огня с обеих сторон), и был сисфайр, россияне и сепаратисты рыли постоянно, рыли, рыли и шли. 100 метров, 200 метров, 300 метров ежедневно. Никто по ним не стрелял, они рыли. И поэтому эта линия контактная, она отличалась от линии, на которой была заморозка конфликта", - рассказал Зеленский.

Поэтому, как подчеркнул президент, в таком вопросе много разных деталей, и говорить о буферной зоне в 15 км на сегодня преждевременно.

"Если после того согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, такие города, как Херсон, Харьков и Сумы, у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что к ним будет залетать артиллерия. Поэтому я и говорю, что преждевременно об этом говорить, и идея на сегодня не живая", - аргументировал он.

В Британии пообещали усилить помощь Украине, если Путин откажется прекратить огонь

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи "Коалиции желающих" европейские лидеры призвали российского диктатора Владимира Путина к полному 30-дневному прекращению огня без дополнительных условий.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что уже почти два месяца прошло с тех пор, как Украина согласились на идею 30-дневного прекращения огня.

"Мы здесь вместе с Соединенными штатами обращаемся к Путину открыто: если вы серьезно думаете о мире, - именно сейчас шанс это продемонстрировать. Речь идет, подчеркиваю, о безусловном 30-дневном прекращении огня с немедленным началом переговоров после достижения прекращения огня, без дополнительных условий, без задержек. Путин хочет условий, он, вместо прекращения огня, парад военный организовал, он еще раз бросает вызов, он отказывается, несмотря на наши многочисленные призывы, несмотря на призывы от Украины", - подчеркнул британский премьер.

Он подчеркнул, что если Путин откажется прекратить огонь, то Великобритания и США усилят военную помощь Украине.