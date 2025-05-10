Благодаря таким методам орхидея зацветет в кратчайшие сроки.

Эксперты по растениеводству страницы SoilPhu в Tik Tok поделились советом, который поможет орхидее зацвести. Отмечается, что если орхидеи не цветут в течение длительного времени, то можно предположить, что причиной этого может быть стресс от полива водопроводной водой. Об этом пишет Irish Star.

По их словам, для этого нужно сделать смесь из измельченного имбиря, ложки сахара, двух капель белого уксуса и 500 мл воды.

"Распылите ее (смесь - УНИАН) на корни и оставьте. И в кратчайшие сроки орхидея зацветет", - добавили эксперты.

Видео дня

Однако подписчики страницы отметили, что растение, которое показано на видео, на самом деле является кливией, а не орхидеей.

"Это не орхидея! Это кливия, а не орхидея", - написал один из пользователей.

Как заставить орхидею цвести?

В частности, в Королевском садоводческом обществе (RHS) говорят, что достаточно просто переставить орхидею в горшок.

"Переместите растение в немного прохладное место с температурой примерно на 5 градусов ниже на месяц или около того. Это должно стимулировать цветение", - посоветовали в организации.

Чтобы такой способ был эффективным, растению нужно обеспечить оптимальные условия роста. В частности орхидеи нужно поливать во время сезона роста, однако очень важно не оставлять их в отстоянной воде.

Также в обществе согласились с экспертами SoilPhu, что водопроводная вода может быть не лучшей для этих растений.

"В идеале используйте теплую воду, желательно дождевую", - советуют в организации, а также отмечают, что листья растения должны оставаться сухими.

Однако для повышения влажности специалисты рекомендуют легко увлажнять все растение.

"Правильный полив имеет жизненно важное значение для сохранения здоровья орхидей, страдающих от моли", - добавили они.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее эксперт рассказала о секретном методе подкормки орхидей. По ее словам, банановая кожура может помочь цвести орхидеям постоянно, а не только раз в год.

Также эксперты поделились советами, как правильно поливать орхидеи. В частности они посоветовали попробовать метод кухонной раковины и поливать орхидею с помощью лейки или пульверизатора.

Вас также могут заинтересовать новости: