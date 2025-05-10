Уиткофф скоро представит Путину 'перечень условий' от США, Европы и Украины, - NBC News

Одним из условий является 30-дневное прекращение огня.

Переговорщики из США, стран Европы и Украины за последние несколько дней согласовали "перечень условий" для перемирия с РФ из 22 пунктов, которые спецпредставитель главы Вашингтона Стив Уиткофф должен представить российскому диктатору Владимиру Путину уже в ближайшее время. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского и два западных чиновника, которые знакомы с ходом обсуждений.

Отмечается, что в "перечень условий", в частности, входит пункт о запрете вступления Украины в НАТО, а также то, что США не будут поддерживать членство Киева в Альянсе. Также стороны согласовали условие о 30-дневном прекращении огня.

"Если Путин хочет выхода, вот его выход", - сказал чиновник о "перечне условий" во время разговора с журналистами.

Видео дня

Европейский чиновник заявил в комментарии изданию, что оценки разведки указывают на то, что Путин по-прежнему привержен максималистским целям в войне против Украины. Он заверил, что российский диктатор не заинтересован в достижении урегулирования путем переговоров.

Зеленский и европейские лидеры провели разговор с Трампом - что известно

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Он отметил, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая.

Сибига заверил, если РФ согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Вас также могут заинтересовать новости: