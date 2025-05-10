Также пресс-секретарь российского диктатора заявил, что у РФ нет каналов диалога с президентом Франции.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказался о предложении Украины и "Коалиции желающих" прекратить боевые действия на 30 дней. По его словам, "ситуация остается противоречивой", пишет RT.

"Президент Путин ранее заявил о том, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий. Реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому ситуация остается в этом плане противоречивой", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что против Москвы будут введены масштабные санкции, если она согласится на 30-дневное перемирие и нарушит его.

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"У Москвы нет каналов диалога с президентом Франции, но есть с Вашингтоном - и по ним идут обсуждения", - добавил Песков.

Зеленский подтвердил готовность к переговорам с Россией

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате. По его словам, как только будет прекращение огня, будет и самый лучший шанс для дипломатии.

Также Зеленский отметил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся после саммита "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая, был "хороший, положительный и конкретный".

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