Накануне Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что полное прекращение огня на 30 дней положит начало завершению развязанной Россией войны против Украины. Об этом он написал в соцсети Х.

"Всеобъемлющее (воздух, земля, море, инфраструктура) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу прекращения самой большой и продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил он.

При этом Келлог напомнил, как Трамп неоднократно заявлял: "Прекратите убийства сейчас же".

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Перемирие в Украине: что известно о прекращении огня с 12 мая

Напомним, в субботу, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно продлиться минимум 30 дней:

"Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает - без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше"

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