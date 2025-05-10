УНИАН подготовил подборку лент, которые запомнятся надолго.

Мир кино ежедневно поражает зрителей невероятными историями и сюжетными линиями. А фильмы о маньяках и психопатах - это больше, чем просто триллеры, которые захватывают с первых секунд. Они исследуют темные глубины человеческой психики, вызывая страх, напряжение и желание понять действия героев.

УНИАН подготовил подборку известных фильмов о маньяках, которые не оставят вас равнодушными.

"Американский психопат"

Американская лента режиссера Мэри Геррон, которая вышла в 2000 году. Фильм снят на основе одноименного романа Брета Истона Эллиса. В центре сюжета молодой финансист по имени Патрик Бейтман. Он маниакально стремится, чтобы его тело имело безупречный вид и не любит людей, которые в чем-то лучше него. Позже мужчина становится хладнокровным и крайне жестоким убийцей.

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Главные роли сыграли актеры Кристиан Бэйл, Уиллем Дефо, Джаред Лето и другие.

"Монстр"

Биографическая драма 2003-го года, которую сняла режиссер Пэтти Дженкинс. В основе сюжета история жизни женщины из Флориды Эйлин Ворнос. Она занималась проституцией, была серийной убийцей и превратилась в настоящего монстра.

Главные роли сыграли актрисы Шарлиз Терон и Кристина Риччи. Кстати, Терон получила "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в этом фильме.

"Парфюмер: История одного убийцы"

Фильм, который вышел в 2006 году по роману Патрика Зюскинда. Главный герой - парень Жан-Батист Гренуй, который рождается на рыбном рынке Парижа. Однако с первых дней жизни он имеет чрезвычайное обоняние и чувствует все необычные ароматы. Но позже Гренуй решает создать свой идеальный парфюм, убивая невинных девушек и получая их "эссенцию".

Главные роли сыграли актеры Бен Уишоу, Дастин Хоффман, Алан Рикман и другие.

"Зодиак"

Американский детективный триллер "Зодиак" режиссера Дэвида Финчера вышел в 2007 году. Он снят на основе книги Роберта Грейсмита и рассказывает о реальной истории серийного убийцы из Сан-Франциско в 1960-1970-х годах. Главный герой назвал себя Зодиаком и постоянно держит связь с полицией через журналистов местной газеты. Его пытаются поймать в то время, как он продолжает убивать невинных людей.

Главные роли сыграли актеры Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни- (младший) и другие.

"Дом, который построил Джек"

Психологический триллер 2018 года, снятый режиссером Ларсом фон Триером. Главный герой Джек на первый взгляд обычный человек, однако у него есть патологическая тяга к убийствам. За 12 лет он стал серийным убийцей в американском штате Вашингтон и называет свои преступления "произведениями искусства".

Главные роли сыграли Мэтт Диллон, Райли Кио, Ума Турман и другие.

Напомним, ранее УНИАН писал о 5 лучших психологических триллеров всех времен.

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