Уиткофф не знает русского, поэтому он рисковал, что некоторые нюансы в переговорах могли были искажены, пишет издание.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в России пользовался услугами переводчиков из Кремля. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источники.

Издание подчеркнуло, что Уиткофф, который не говорит по-русски, пользуясь услугами кремлевских переводчиков, рисковал тем, что "некоторые нюансы в сообщениях Путина будут пропущены, и он не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили".

В то же время заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила изданию, что Уиткофф "придерживается всех протоколов безопасности в координации с Государственным департаментом".

Видео дня

Издание обратило внимание, что на встрече 25 апреля рядом с Путиным были его советник Юрий Ушаков и его специальный представитель по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев, а позже к ним присоединился еще и переводчик. Между тем на коротком видео встречи, опубликованном Кремлем, видно, как Уиткофф входит в комнату сам, его не сопровождают никакие советники или эксперты, которые обычно должны были бы поддерживать американских чиновников во время сложных переговоров, говорится в материале.

"Когда к Уиткоффу с его стороны стола присоединилась женщина, он указал на нее пальцем и сказал: "Переводчик? Из посольства? Хорошо"", - рассказало издание.

Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома и команда Уиткоффа не назвали личность этой женщины на запрос NBC News.

Ситуацию прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, использование кремлевского переводчика было "очень плохой идеей", которая поставила Виткова "в действительно невыгодное положение".

"Я разговариваю на русском и слушал кремлевских и американских переводчиков на одной встрече, и речь никогда не бывает одинаковой", - отметил Макфол.

Он пояснил, что присутствие переводчика из США обеспечивает более точный письменный отчет о встрече для остальных представителей правительства, которые также проводят переговоры.

"В конце каждой встречи, на которой я присутствовал, я проводил инструктаж с переводчиком, чтобы убедиться, что мы все правильно услышали... Вы не можете сделать это с помощью русского переводчика", - сказал Макфол.

Переговоры Уиткоффа с Путиным

Как сообщал ранее УНИАН, во время последнего визита Уиткоффа в РФ 25 апреля Путин говорил с ним о прямых переговорах с Украиной. Помощник Путина Ушаков рассказал, что разговор между политиками имел конструктивный и "весьма полезный" характер. По его словам, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между украинской и российской сторонами.

Бывший посол США в России Макфол считает, что спецпредставитель Трампа Уиткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным специалистом. По словам экс-посла, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, а потому Уиткофф должен отвечать за одно направление.

Также Уиткофф хвастался сомнительными достижениями в переговорах с Путиным. Он рассказал, что у него было четыре встречи с российским диктатором, и "ни одна из них не длилась менее трех часов, а одна, по его словам, даже длилась "почти пять часов".

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