Он также назвал страны, за которые будет болеть на конкурсе.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который хочет поехать на международный песенный конкурс "Евровидение" от Молдовы, высказался о нынешних представителях Украины - группе Ziferblat.

Артист признался, что ему нравится музыка коллектива. По словам Потапа, он будет поддерживать украинцев.

"Ziferblat - просто фантастическая группа, которая, я не знаю, как вообще появилась в Украине. Она просто западного формата и так круто, что эту группу пропустили от Украины. Это говорит о технических изменениях в подходе. В Украине "Евровидение" - это вообще какая-то отдельная жизнь, куда надо войти и там какая-то структура", - сказал продюсер в интервью LSM+.

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Он также добавил, что у него есть еще другие фавориты на нынешнем конкурсе. В частности, отметил, что будет болеть также за Латвию и Эстонию.

"Есть очень красивые девушки из Латвии, такие костюмы у них интересные. Tommy Cash (представитель Эстонии, - УНИАН) мне нравится также. Он вообще персонаж, очень креативный человек", - подчеркнул рэпер.

К слову, 13, 15 и 17 мая состоится песенный конкурс "Евровидение-2025" в швейцарском городе Базель. Украина будет петь песню "Bird of Pray" в первом полуфинале под номером пять.

Напомним, ранее представители Украины на "Евровидении-2025" поставили на место журналиста после вопроса о войне.

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