Задержанного мужчину обвинили в шпионаже.

В столице Венгрии Будапеште задержали гражданина Украины, обвинив его в шпионаже. Об этом говорится в сообщении правительства Венгрии. На инцидент уже отреагировал украинский МИД.

Отмечается, что вечером 9 мая в центре Будапешта сотрудники Антитеррористического центра задержали гражданина Украины. Национальное управление полиции по делам иностранцев запретило ему въезд и проживание на территории Венгрии "из-за шпионской деятельности".

"После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину среднего возраста из Венгрии, учитывая, что его деятельность в значительной степени угрожала суверенитету нашей страны", - говорится в сообщении.

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В венгерском правительстве добавили, что задержанный мужчина ранее якобы выполнял свою работу "под дипломатическим прикрытием", но теперь его официальный статус прекращен.

По информации издания Telex, задержанный много лет проработал в посольстве Украины в Будапеште.

Представитель украинского МИД Георгий Тихий отреагировал на задержание мужчины, назвав инцидент "охотой на ведьм".

"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал он в социальной сети Х.

Обострение отношений между Украиной и Венгрией

Как писал ранее УНИАН, накануне, 9 мая, СБУ сообщила о разоблачении шпионской сети военной разведки Венгрии, которая осуществляла деятельность в ущерб нашему государству. Задачей этой ячейки был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска. По результатам комплексных мероприятий на Закарпатье СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы.

В ответ Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинила в шпионаже. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, якобы они работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Также он сказал, что в Украине с начала полномасштабного вторжения становится все сильнее антивенгерская пропагада и что причиной "клеветнической кампании против венгров" является то, что Венгрия не хочет предоставлять оружие Украине.

После этого Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. "Мы действуем в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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