В частности, этим растениям необходимо много яркого света.

Чтобы орхидеи постоянно цвели, достаточно освоить всего нескольких базовых навыков. Это поможет вам раскрыть весь потенциал таких чудесных комнатных растений, пишет gbnews.com.

"Из всех комнатных растений орхидеи имеют некоторые из самых щепетильных потребностей", - говорится в публикации.

Что любят орхидеи в домашних условиях

Недавно пользователь TikTok, любитель орхидей Рамон поделился секретами, как он заставил свое растение производить потрясающее обилие цветов.

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"На самом деле за ними довольно легко ухаживать. Орхидеям нужно много яркого света - не на цветах, а на листьях. Им нужно как можно больше солнечного света, чтобы производить эти великолепные цветы. Чем больше света получает растение, в сочетании с правильным использованием удобрений, тем дольше вы сохраните цветение", - рассказал он.

Особенно Рамон порекомендовал выставлять растения на прямой солнечный свет утром, а затем на непрямой или рассеянный свет в течение остальной части дня.

"Второе - полив. Когда вы поливаете орхидею? Когда нижние корни выглядят серебристо-серыми, они хранят воду в своих корнях. Я держу орхидею и ее корни под раковиной около минуты, затем позволяю лишней воде скопиться на поддоне. Положите туда удобрение и дайте ему впитать воду, содержащую удобрение", - добавил он.

Также Рамон посоветовал использовать горшок с прорезями, чтобы эффективно аэрировать растение, особенно почву вокруг корней. Это важно для поддержания орхидей в хорошем состоянии, так как им требуется кислород для дыхания и для поглощения воды и питательных веществ.

"Это то, что я действительно рекомендую для орхидей. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха, а орхидеям нужен поток воздух - корни должны как следует просыхать между поливами. В противном случае корневая гниль может довольно быстро развиться со временем, если вы будете держать их влажными слишком долго", - объяснил Рамон.

Напомним, ранее УНИАН писал, как ухаживать за орхидеями в домашних условиях, чтобы они радовали цветами 20 лет.

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