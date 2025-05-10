Президент Франции заявил, что 30-дневное перемирие будут мониторить США при участии Европы.

Предложенное 30-дневное перемирие в Украине будут контролировать США при участии Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 10 мая в Киеве на встрече "коалиции желающих", пишет Le Monde.

По его словам, около двадцати стран-членов "коалиции желающих" решили поддержать "тридцатидневное прекращение огня", "мониторинг которого будут обеспечивать главным образом Соединенные Штаты Америки". В то же время, отметил он, в процесс мониторинга "вклад будут вносить все европейцы".

Президент Франции также напомнил о вероятности введения новых европейских и американских санкций, если Россия не будет придерживаться перемирия.

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"В случае нарушения этого перемирия мы договорились, что между европейцами и американцами будут подготовлены и согласованы масштабные санкции", - подчеркнул Макрон.

Кроме того, он назвал два ключевых элемента сдерживания РФ, когда начнется перемирие. Это - укрепление украинской армии и создание системы гарантий, над вариантами которой сейчас работает коалиция.

Предложение о 30-дневном перемирии в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после заседания "коалиции желающих" в Киеве 10 мая заявил, что Украина с союзниками требует от РФ 30-дневного прекращения огня с 12 мая. По его словам, прекращение огня должно быть безусловное, то есть без всяких условий, а "попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию". Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше.

Кроме того, Зеленский сказал, что если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Как пишет Axios, об этом Зеленский и европейские лидеры сообщили президенту США Дональду Трампу во время 15-минутного телефонного разговора 10 мая. По словам источников, во время разговора союзники отметили, что в случае отказа российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь европейские страны введут новые санкции против России.

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