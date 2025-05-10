Для того чтобы увеличить количество фарша, нужно знать несколько хитростей.

Котлеты умеют готовить практически все хозяйки и не важно, куриные или свино-говяжьи - всегда это блюдо вызывает восторг. Иногда приготовление мясных вкусностей оказывается под угрозой - фарша слишком мало. УНИАН подскажет, что добавить в фарш для котлет, чтобы сделать его объемнее, и нажарить целую гору еды.

Что добавить в фарш для котлет для пышности - рецепт

Если вы спросите опытных поваров, они скажут, что добавить в фарш для котлет можно овсянку или тертый картофель. Два таких простых продукта увеличивают массу имеющегося у вас измельченного мяса. Такая хитрость позволяет нажарить больше котлет, но на вкусе это тоже отразится. Если не хочется, чтобы мясное блюдо имело привкус хлопьев или овоща, попробуйте приготовить так:

400-450 граммов любого фарша;

1 репчатый лук;

150 гр панировочных сухарей;

5 яиц;

черный перец, соль - по 0.5 ч.л;

паприка - 1 ч.л с горкой;

пучок зелени;

растительное масло.

Дальше делаем все, как обычно - мясо измельчаем в мясорубке или комбайне, таким же образом измельчаем лук. В глубокой миске смешиваем фарш, лук, яйца, паприку. Солим, перчим, добавляем измельченную зелень и панировочные сухари. Тщательно перемешиваем, оставляем фарш на 1 час. Затем берем заготовку порционно от краев миски, формируем котлеты и жарим на масле с одной стороны, поставив сильный огонь. Когда появится корочка, переворачиваем котлеты, накрываем сковороду крышкой и жарим еще 3-5 минут. В результате у вас получатся сочные, пышные и сытные котлеты. Благодаря сухарям в составе фарша заметно увеличивается масса (пока он стоит, набухает), но на вкус это не влияет.

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Что добавляют в фарш для объема еще, так это кабачок и манку. Причем, в летнее время овощ "идет" особенно хорошо - те, у кого свои огороды, знают, что к концу сезона девать кабачки просто некуда. Добавив один тертый сырой овощ в фарш, вы сможете и урожай частично применить, и увеличить объем измельченного мяса, а котлеты приобретут свежий летний привкус. Манку, как продукт для увеличения объема фарша, можно использовать в любом рецепте - просто добавьте 2-3 ст.л крупы на 400-500 гр мясного полуфабриката и оставьте миску с фаршем на час. За это время манка разбухнет, а вы сможете приготовить в 2 раза больше котлет, чем без нее.

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