Сегодня в городе ожидается сильный ветер, а в дальнейшем - сильные заморозки.

Во Львове на четыре дня подряд, до 13 мая, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в ближайший час с сохранением до конца суток 10 мая порывы западного ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Непогода, по их данным, местами ожидается и по территории Львовской области.

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Из-за сильных порывов ветра объявлен І уровень опасности, желтый.

Также синоптики объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях на ближайшие дни.

По территории Львовской области 11-13 мая ночью и утром ожидается сильный заморозок 0... -3°. Во Львове также будут заморозки до 0...-2°.

Из-за этого объявлен II уровень опасности, оранжевый.

11 мая погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

Будет облачно. Временами будет дождливо, а ночью осадки будут с мокрым снегом. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер ночью 3 - 8 м/с, днем 7 - 12 м/с. Ночью ожидается сильный заморозок 0 - 3°. Температура днем по области 9 - 14° тепла.

Во Львове ночью также сильный заморозок 0 - 2°, а днем столбики термометров покажут 11 - 13° тепла.

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