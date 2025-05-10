Мерц также сказал, что Путин должен знать, что он не разделяет Европу.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы поговорить с ним о мирном процессе по Украине. Об это он сообщил в интервью для ZDF.

Мерц отметил, что он готов позвонить Путину, но только в координации со странами Европы и в согласовании с президентом США Дональдом Трампом.

"Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнерами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США", - подчеркнул канцлер Германии.

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Также Мерц добавил, что Путин должен знать, что он не разделяет Европу. Он заверил, что лидеры европейских стран выступают единым фронтом, чтобы положить конец войне в Украине.

Мерц пригрозил Путину жестким ответом, если он не согласится на перемирие

Ранее новый канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе первого визита в Киев призвал Россию к прекращению огня. Также он пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если он отвергнет предложение Украины о 30-дневном прекращении огня.

По его словам, США и лично президент Дональд Трамп поддерживают такой подход. Он заверил, что американский лидер уже теряет терпение по отношению к Путину.

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