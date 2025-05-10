Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла прекращение огня и согласилась на прямые переговоры с Россией, сообщил источник.

Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией. Как пишет Axios со ссылкой на два источника, об этом президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры сообщили американскому лидеру Дональду Трампу во время 15-минутного телефонного разговора 10 мая.

По словам источников, в ходе беседы союзники подчеркнули Трампу, что в случае отказа Путина прекратить огонь, европейские страны введут новые санкции против России.

"Трамп, похоже, был удовлетворен тем, что Украина приняла прекращение огня и согласилась на прямые переговоры с Россией", - сказал один источник.

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Второй источник добавил, что президент США был рад услышать, что и Украина, и Европа поддерживают его предложение.

"Теперь мы ждем действий России", - сказал он.

Перемирие в Украине: Киев требует от Москвы прекратить огонь с 12 мая

Напомним, в субботу, 10 мая, Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая.

"Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает - без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию. Прекращение огня должно быть всеобъемлющим - в воздухе, на море и на суше", - отметил украинский лидер.

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