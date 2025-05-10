В прошлом году стоимость обучения на контракте в среднем составляла 35-38 тысяч гривень в год

Стоимость обучения на контрактной форме в учреждениях высшего образования в Украине взлетит. Такое заявление сделал в интервью ZN.UA заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

По данным представителя МОН, в прошлом году стоимость обучения на контракте в среднем составляла 35-38 тысяч гривень в год. Однако уже в этом году ожидается, что стоимость обучения будет достигать 50 тысяч гривень. Отмечается, что примерно столько же государство тратит на обучение студентов бюджетной формы.

"Мы очень часто говорим о низких зарплатах наших учителей, но должны понимать, что зарплаты преподавателей высшей школы также низкие. А зарплата преподавателя напрямую зависит от количества студентов, которые приходят в учреждения высшего образования, и от стоимости их обучения", – пояснил Винницкий.

Видео дня

По словам заместителя министра образования и науки, в ведомстве осознают, что такая сумма может быть слишком обременительной для многих украинцев. Поэтому государство будет компенсировать часть за счет грантовой программы.

"Если раньше контрактник самостоятельно платил за контракт, например, 38 тысяч гривень, то сейчас, при повышенной стоимости, он будет платить 35 тысяч, а еще 15-16 тысяч получит в форме гранта. В таком случае и стоимость обучения увеличивается, и государство поддерживает сильных абитуриентов", – добавил Михаил Винницкий.

Образование в Украине: вы могли это пропустить

В апреле стало известно, что Кабмин изменил правила подготовки для аспирантов и докторантов. Теперь они обязательно будут сдавать экзамен по украинскому и иностранному языку на 3 курсе. В Минобразования отметили, что речь идет о языках Европейского Союза. Но ожидают, что большинство будет сдавать экзамен по английскому.

Между тем в Украине стремительно уменьшается количество первоклассников. По данным МОН, их уже на 30% меньше, чем семиклассников. И прогнозируется, что такая тенденция будет сохраняться – до 2029 года в первый класс пойдут еще на 30% меньше детей, чем сейчас учатся в первом классе.

Вас также могут заинтересовать новости: