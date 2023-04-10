Согласно американским официальным лицам и недавно утёкшим документам Пентагона, украинской армии необходим огромный приток боеприпасов, в противном случае существует риск, что агрессор может изменить ход войны.

Несмотря на героическое сопротивление штурму российских оккупантов, без большого притока боеприпасов вся сеть украинской ПВО, ослабленной неоднократными обстрелами российских беспилотников и ракет, может быть разрушена.

Как считают американские официальные лица, и что следует из недавно просочившихся документов Пентагона, такой поворот потенциально позволит президенту России Владимиру Путину, применяя преимущество в воздухе, изменить ход войны, пишет The New York Times.

В первые дни вторжения российские самолеты совершили сотни боевых вылетов, однако сочетание сообразительности украинских командиров, слабой разведки и плохого прицеливания российских ВВС позволило сохранить неразбомбленными многие украинские военные самолеты и средства ПВО, что не дало Москве установить контроль над небом и вынудило её не отправлять в зоны активных боевых действий большую часть своих ВВС.

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Однако в настоящий момент, отмечает NYT, чиновники Пентагона обеспокоены тем, что шквал атак Москвы издалека истощает украинские запасы ракет, а оценка Пентагона, сделанная в конце февраля и ставшая достоянием общественности после утечки, рисует еще более мрачную картину. В этом документе говорится, что украинская система ПВО, предназначенная для защиты войск на линии фронта, где сосредоточена большая часть российской авиации, будет "исчерпана полностью"к 23 мая, что приведет к перегрузке сети ПВО вглубь украинской территории. Если это произойдет, Москва может решить, что её истребителям и бомбардировщикам наконец-то безопасно вступать в бой и напрямую влиять на исход войны.

Высокопоставленные чиновники Пентагона отмечают, что если это произойдет, это станет серьезной проблемой для Украины, особенно если российские истребители и бомбардировщики получат больше свободы действий для атаки позиций украинских войск и важных артиллерийских целей на земле.

По данным Всемирного справочника современной военной авиации, Россия располагает по-прежнему значительным авиационным потенциалом: около 900 истребителей и около 120 бомбардировщиков. Согласно оценке Пентагона в утёкших документах, количество российских истребителей, развернутых в настоящее время на украинском театре военных действий, составляет 485, тогда как ВСУ развернули только 85 самолетов.

"Российская армия потерпела поражение. Но ВВС России — нет", - сказал генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, в интервью каналу MSNBC.

Утечка документов Пентагона

7 апреля в сеть просочились секретные документы Пентагона. Доказательства того, что это утечка, а не взлом, выглядят убедительными, так как они появлялись на таких платформах, как Twitter, 4chan, Telegram и Discord. Распространялись снимки печатных отчетов брифингов, и они выглядят как наспех сделанные фотографии листков бумаги. Экс-чиновники, просматривавшие материалы, отмечают, что, вероятно, секретный брифинг был сложен и спрятан в карман, а затем вынесен из безопасного места для фотографирования.

Так, после утечки стали доступны детали по планированию украинского контрнаступления. В открытом доступе оказались и данные о потребностях Вооруженных Сил Украины. В ГУР заверили, что большая часть "слитой" информации была взята из открытых источников и содержит полезную для России дезинформацию. По данным американских СМИ, Украина была вынуждена изменить свои планы после утечки.

Впоследствии был обнародован документ, свидетельствующий о том, что США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также стало ясно, что щупальца разведки США глубоко проникли в Министерство обороны России и ЧВК "Вагнер". Утечка данных вызвала беспокойство, что теперь кремлевский режим может изменить свои метод ысвязи, чтобы лучше скрыть свои планы. Кроме того, под угрозой оказались источники в Кремле и Минобороны РФ.

Как запад укрепляет украинские силы ПВО

Западные страны начали снабжать Киев более совершенными системами. В октябре Германия начала отправку батарей ПВО IRIS-T , каждая из которых состоит из радара, системы боевого управления и трех пусковых установок, несущих в общей сложности 24 ракеты, Италия и Франция в конце января завершили подготовку для отправки в Украину ЗРК SAMP/T, а в ноябре прошлого года Украина получила первую партию американо-норвежских NASAMS.

Кроме того, стремясь укрепить ПВО Украины, администрация Байдена объявила на прошлой неделе, что отправит дополнительные системы ПВО и боеприпасы в рамках пакета помощи на сумму $2,6 млрд.