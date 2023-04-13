Журналисты выяснили, что возможный подозреваемый имел отношение к разведке.

Журналисты выяснили, кто мог слить "секретные" документы Пентагона. Администратором онлайн-группы в Discord, в которую появились данные, является 21-летний военнослужащий разведки Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

По информации издания The New York Times, Джек Тейшейра курировал интернет-группу Thug Shaker Central, которая объединила около 20-30 человек на фоне общей любви к оружию, расистским интернет-мемам и видеоиграм.

Два американских чиновника подтвердили, что следователи хотят поговорить с военным об утечке документов. При этом один из них заявил, что у Тейшейра может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

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Журналисты The New York Times пообщались с четырьмя участниками группы Thug Shaker Central. Один из опрошенных заявил, что знает человека, который обнародовал документы, как минимум три года, встречался с ним лично и называл его О.Г. Еще один из членов чата сообщил, что О.Г. имел доступ к документам разведки благодаря своей работе.

Слив "секретных" документов Пентагона - что известно

7 апреля стало известно о "сливе" документов Пентагона, в том числе о войне в Украине. В связи с этим в Пентагоне сократили число людей с доступом к секретной информации.

При этом журналисты издания The Washington Post предположили, что утечку мог организовать молодой служащий одной из военных баз США.

В свою очередь глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что утечка документов Пентагона - смесь правдивой и ложной информации.

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