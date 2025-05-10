Путин войной в Украине поменял представление россиян о службе в армии.

Ветераны остаются бельмом на глазу для властей России. Тем не менее российский диктатор Владимир Путин придумал, как удерживать их на своей стороне, пишет The Wall Street Journal.

Как Путин "реабилитирует" ветеранов войны в Украине

В издании привели в пример российского майора Амира Аргамакова, который служил в Сирии, руководил батальоном в Украине и трижды принимал участие в военных парадах в Москве 9 мая. Теперь же он строит карьеру в политике.

Журналисты добавили, что когда близкий соратник Путина Виктор Томенко стал губернатором родного для Аргамакова Алтайского края, он попросил взять ветерана под свое крыло и назначил его сенатором от республики. После этого Аргамаков сменил военную форму на костюм цвета морской волны и стал завсегдатаем парламентских заседаний в Москве.

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"Политика никогда не была моей целью. Но у меня есть чувство, что я должен быть полезен своему народу", - говорил российский ветеран вскоре после своего назначения.

В издании подчеркнули, что некоторые ветераны стали участниками управляемой Кремлем программы "Время героев", которая направлена на ускоренное продвижение действующих военнослужащих и ветеранов войны в Украине на государственные должности. Публично Путин называет их "закаленной в боях когортой, которая не отступит, не обманет и не предаст".

Более того, лица ветеранов войны в Украине изображены на рекламных щитах во многих городах России, отметили в издании. Их приглашают читать лекции в школах, некоторые из которых были переименованы в их честь, а телеведущие восхваляют их подвиги на фронте.

"Человек создан не для мира, а для войны", - сказал во время одного из эфиров своей телепередачи российский пропагандист Владимир Соловьев.

В издании считают, что Путин войной в Украине поменял представление россиян о службе в армии. Долгое время это считалось прибежищем для необразованных и неквалифицированных людей, но теперь россиянам все чаще внушают мысль о том, что военная карьера обеспечивает огромный социальный подъем.

"Ветераны - это бельмо на глазу для любой власти, даже если у вас есть победоносная война, но особенно, если нет", - заявила в разговоре с журналистами российский политолог Екатерина Шульман.

В издании добавили, что участников программы "Время героев" показывают по государственному телевидению и восхваляют на банкетных обедах в РФ. Даже глава РПЦ патриарх Кирилл говорил во время своего обращения в ноябре, что российские военные "выполняют важную работу" в Украине.

Кроме того, процесс отбора в программу "Время героев" является довольно тщательным, отметили журналисты. Например, к участию допускаются только люди с высшим образованием, а любой намек на несогласие с руководством Путина пресекается.

Урок из истории СССР

В издании считают, что Путин извлек уроки из истории СССР. После Второй мировой войны советский диктатор Иосиф Сталин решил держать многих ветеранов за границей, так как они представляли политический риск. Он годами продлевал мобилизационные приказы, чтобы миллионы людей не возвращались домой.

"Когда солдаты начнут возвращаться, они будут зарабатывать меньше денег и не получат от общества того уважения, на которое рассчитывали. Скорее всего, их будут бояться и им не будут доверять соседи. Чтобы упредить это напряжение, власти создают впечатление, что происходит много позитивных вещей", - объяснила Шульман.

В издании подчеркнули, что многие из российских ветеранов, которые были отобраны в программу "Время героев", не оказывают существенное влияние на политику РФ. Тем не менее Путин таким образом сделал их главными бенефициарами новых настроений в стране, так как они открыто поддерживают режим Кремля и его шаги по переводу российской экономики на военные рельсы.

Помилованные Путиным "ветераны СВО" убивают своих сограждан

Ранее в "Верстке" выяснили, что с 2022 по 2024 год как минимум 107 человек в России погибли, еще примерно столько же получили тяжелые травмы из-за преступлений, которые совершили участники войны в Украине. Среди них бывшие заключенные, которые были помилованы российским диктатором Владимиром Путиным за предыдущие преступления.

Согласно приговорам, заключенные, которых помиловал Путин за участие войны в Украине, за новые, совершенные в РФ убийства, уже получили сроки от 6 до 11 лет. Другие "ветераны" войны – "сели" на 7,5-10 лет.

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