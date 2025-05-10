Отмечается, что Китай приветствует любые усилия, способствующие миру.

Российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам по Украине без предварительных условий. Такую позицию правитель РФ подтвердил в разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил глава МИД Китая Ван И.

"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая относительно украинского кризиса (войны, которую РФ ведет против Украины, – ред.) и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения", – приводит его слова агентство Xinhua.

Китайский лидер, по словам министра, подчеркнул, что Китай приветствует любые усилия, способствующие миру.

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Отмечается, что визит Си Цзиньпина в РФ, который проходил с 7 по 10 мая, стал уже 11-м для него.

Китай и Россия: это стоит знать

На днях лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в разговоре с хозяином Кремля Владимиром Путиным заявил о необходимости заключения "справедливого" мирного соглашения для прекращения войны в Украине.

Примечательно, что Си впервые лично изложил принципы соглашения о прекращении войны. При этом подробностей того, каким он видит такое потенциальное соглашение, китайский лидер не предоставлял.

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