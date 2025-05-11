В частности, нужно правильно подходить к тренировке пушистиков.

Иногда наши любимцы могут дебоширить, пытаясь привлечь ваше внимание. Именно поэтому специалисты советуют тренировать собак с маленького возраста.

Дрессировщик Адам Спайви, основатель SouthendDogTraining, поделился пятью вещами, которые вы можете сделать, чтобы улучшить поведение вашего четвероногого друга, пишет Express. Эти советы помогут предотвратить причинение вреда и улучшат ваши отношения с собакой.

Во-первых, Адам советует правильно подходить к тренировкам собак. Эти животные нуждаются не просто в ежедневных прогулках, а в сочетании умственной и физической стимуляции.

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Во-вторых, специалист советует приучить вашу собаку отдыхать после тренировки или активной прогулки – подводите ее к кроватке или будке. Дело в том, что когда животное не отдыхает, а продолжает быть слишком активным, у него могут развиться такие проблемы как чрезмерный лай, плохое поведение в доме и страх разлуки с хозяином.

Третий совет дрессировщика многих удивил. Он утверждает, что поводок нужно использовать не только на улице, но и дома. Это поможет скорректировать некоторые плохие привычки питомца, например "кражу" вещей.

"Так много людей теряют контроль над своими собаками дома. Им разрешается брать вещи, убегать от них [хозяев], бросаться на гостей и так далее. Используйте поводок в помещении, пока ваша собака не научится", – добавил Адам Спайви.

Также специалист рассказал о методе, который можно использовать дома, чтобы ваш пушистый друг не скулил, пока вы едите.

"Когда вы едите, кладите собаку в кроватку, независимо от того, это перекус, или полноценный обед, или ужин готовится. Это научит вашу собаку уважительно и спокойно относиться к еде, и это поможет в значительной степени научить собаку правильно себя вести – это очень полезно", – продолжил он.

Пятый совет Спайви заключается в том, чтобы не поощрять некоторое поведение.

"Если собака подпрыгнет, а вы ее погладите, она снова подпрыгнет. Если собака скулит, а вы ее гладите, она будет скулить, чтобы привлечь ваше внимание. Спокойно погладьте собаку, когда она сделала то, о чем вы просили, или то, что вам нравится", – резюмировал дрессировщик.

Какие вкусности нельзя давать собакам

Иногда хочется похвалить пушистика или просто угостить его чем-то вкусненьким. Но есть несколько вкусностей, которые давать собакам категорически нельзя.

Речь идет, в частности, о винограде и изюме. Они содержат соединения, которые могут вызвать отказ органов и даже смерть вашего любимца.

Также не стоит давать собакам шоколад и конфеты.

Вместо этого вы можете угостить любимца морковью или яблоками, но в умеренных количествах.

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